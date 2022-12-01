Здоровье 01 декабря 2022, 16:02 Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты помогают не заболеть зимой Диетолог Соломатина посоветовала употреблять отвар шиповника для борьбы с простудой

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Зимой, в период холодов, повышается риск заболевания простудой или гриппом. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, с помощью какого напитка можно укрепить иммунитет. Об этом сообщил «Царьград».

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Специалист подчеркнула, что благоприятно на состоянии здоровья сказывается витамин C. Он в большом количестве содержится в отваре шиповника. Кроме того, напиток разжижает кровь, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако заваривать шиповник стоит в не слишком горячей воде — ее температура не должна превышать 60 градусов. Соломатина пояснила, что начинать принимать витамин C стоит до болезни. В противном случае он будет малоэффективным.