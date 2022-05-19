Диетолог Соломатина рассказала, какие помидоры могут нанести вред здоровью

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что несмотря на содержание в помидорах многих полезных для организма витаминов, людям с некоторыми заболеваниями следует относиться осторожно к их употреблению. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Помидоры действительно полезны, но это пасленовые, и в них может накапливаться соланин (яд растительного происхождения, — ред.), поэтому важно есть только спелые плоды. Лучше ограничить употребление помидоров людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, потому что кислоты в составе этого продукта могут негативно повлиять на слизистую. <…> Людям, склонным к мочекаменной болезни, не очень хорошо увлекаться помидорами, поскольку в них есть щавелевая кислота», — сказала она.

Соломатина также подчеркнула, что в помидорах могут накапливаться нитраты. Если на срезе помидора можно увидеть много жестких желтых прожилок, значит овощ подкармливали нитратами. Во время тепловой обработки продукта они переходят в нитрозамин, а это, в свою очередь, канцероген, резюмировала специалист.