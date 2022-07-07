Диетолог Соломатина рассказала, какие напитки не рекомендуется пить в жару

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые напитки опасно пить в жаркую погоду, передала «Вечерняя Москва».

По данным ИА Nation News, к ним относятся соленые и сладкие напитки. Они сгущают кровь и повышают риск сердечного приступа.

«С одной стороны, сладкие напитки задерживают жидкость в организме, но они также усиливают жажду, человеку снова хочется пить. То же самое у соленых напитков», — пояснила Соломатина.

Также она добавила, что лучше воздержаться от кофе и алкоголя, так как они обезвоживают организм.