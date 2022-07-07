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    07 июля 2022, 17:44

    Диетолог Соломатина рассказала, какие напитки не рекомендуется пить в жару

    Дарья Морозова

    Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые напитки опасно пить в жаркую погоду, передала «Вечерняя Москва».

    По данным ИА Nation News, к ним относятся соленые и сладкие напитки. Они сгущают кровь и повышают риск сердечного приступа.

    «С одной стороны, сладкие напитки задерживают жидкость в организме, но они также усиливают жажду, человеку снова хочется пить. То же самое у соленых напитков», — пояснила Соломатина.

    Также она добавила, что лучше воздержаться от кофе и алкоголя, так как они обезвоживают организм.