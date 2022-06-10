Диетолог Соломатина рассказала, какие ягоды и фрукты содержат больше всего калорий

Некоторые фрукты и ягоды содержат очень большое количество калорий. По этой причине их стоит исключить из своего рациона во время похудения. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, сообщила Lenta.ru.

Специалист заявила, что наиболее калорийными считают виноград, банан, хурму и черешню. Арбуз и дыня также являются не лучшими продуктами во время похудения.

«Тут дело даже не в калориях. На арбузе многие даже устраивают разгрузочные дни, но сладкий арбуз повышает уровень глюкозы в крови, как пиво — оно тоже малокалорийное, но уровень глюкозы повышает сильнее сахара, как будто мы сироп выпили. Эти моменты тоже стоит учитывать», — пояснила специалист.

При этом за содержанием сахара в фруктах и ягодах особенно стоит следить тем, кто страдает от диабета, и людям с инсулинорезистентностью. По словам Соломатиной, при выборе яблока предпочтение лучше всего отдать зеленому, а не красному.