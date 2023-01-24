Здоровье 24 января 2023, 12:14 Диетолог Соломатина рассказала, какие фрукты нежелательно хранить друг с другом Диетолог Соломатина: бананы рядом с яблоками быстрее созревают, а затем начинают гнить Unsplash

Читать 360tv в

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с изданием NEWS.ru объяснила, почему некоторые фрукты нежелательно хранить друг с другом. В первую очередь она привела в пример яблоки и бананы.

Бананы, по словам медика, рядом с яблоками быстрее созревают, а затем начинают гнить. Точно так же происходит и с апельсинами, написало ИА Nation News.

Реклама

«Бананы и яблоки не стоит хранить не только друг с другом, но и рядом с другими фруктами или овощами. Они содержат этилен, данное вещество ускоряет созревание других продуктов. Их не стоит класть в один пакет или хранить в одной корзине», — сказала диетолог.

Реклама

Если у человека есть цель ускорить созревание того или иного фрукта, то можно рядом положить авокадо.

Соломатина добавила, что бананы, манго и киви — эти фрукты, производящие этилен. Они способны вызывать преждевременную порчу продукта и увеличивать количество пищевых отходов.