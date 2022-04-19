facebook_pixel
    19 апреля 2022, 12:04

    Диетолог Соломатина рассказала, какая еда увеличивает аппетит

    Оксана Лавнюженко

    Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, что есть продукты, которые вызывают лишь кратковременное насыщение. Съедая их, чувство голода может только усиливаться. О том, какую пищу нужно стараться употреблять реже, она сообщила радиостанции Sputnik.

    Диетолог Соломатина рассказала, какая еда увеличивает аппетит

    Например, фастфуд не может удовлетворить потребность человека в полезных веществах, поэтому после него снова появляется чувство голода.

    «Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка. Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще. Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается», — сказала она.

    Соломатина отметила, что вся вредная пища идет в жировую ткань. Затем эта ткань начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. В такой ситуации гормон лептин начинает давать неправильные сигналы. В итоге полный человек всегда хочет съесть еще больше.