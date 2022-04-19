Диетолог Соломатина рассказала, какая еда увеличивает аппетит

Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, что есть продукты, которые вызывают лишь кратковременное насыщение. Съедая их, чувство голода может только усиливаться. О том, какую пищу нужно стараться употреблять реже, она сообщила радиостанции Sputnik.

Например, фастфуд не может удовлетворить потребность человека в полезных веществах, поэтому после него снова появляется чувство голода.

«Организм хочет есть еще больше после употребления фастфуда, потому что не может найти в нем полезные вещества. Это можно сравнить с поведением золотоискателя. Ему тоже нужно много руды, чтобы найти немного ценного золотого песка. Организм получает много углеводов и жиров из фастфуда, а других полезных веществ минимум, поэтому хочется есть еще. Пока организм ищет полезные вещества в фастфуде, аппетит только усиливается», — сказала она.

Соломатина отметила, что вся вредная пища идет в жировую ткань. Затем эта ткань начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. В такой ситуации гормон лептин начинает давать неправильные сигналы. В итоге полный человек всегда хочет съесть еще больше.