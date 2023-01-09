Здоровье 09 января 2023, 11:23 Диетолог Соломатина рассказала, как взбодриться после праздников Диетолог Соломатина: в первый рабочий день следует отказаться от кофе Сайт мэра и правительства Москвы

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам, как повысить свою энергию в первый рабочий день после новогодних праздников. Об этом написал RT.

Как сообщила медик, в первый день желательно отказаться от кофе, заменив этот напиток на зеленый чай. В чае содержатся антиоксиданты, которые помогают организму справиться с температурными перепадами и стрессом.

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«К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше — имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец», — сказала врач.

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Она также посоветовала пить как можно больше воды, чтобы работал кишечник. К чаю можно добавить кусочек горького шоколада. Особенно хорошо, если в составе лакомства будет перец, резюмировала диетолог.

Ранее Елена Соломатина сообщила, что во время атеросклероза стоит отказаться от некоторых продуктов. В противном случае увеличивается риск инфаркта и инсульта.