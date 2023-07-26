Здоровье 26 июля 2023, 16:42 Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать качественный арбуз Диетолог Соломатина заявила, что спелый арбуз выдает пятно яркого цвета

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Спелый арбуз отличается круглой формой, средним размером и большим весом. Такой информацией поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Об этом сообщил «Абзац».

Специалист отметила, что на качественном арбузе должно быть пятно яркого цвета кремового или даже оранжевого цвета. Обычно оно образуется на месте, где арбуз лежал. Также на спелость может указывать сухой хвостик, написал сайт kp.ru.

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«Перед употреблением в пищу арбуз необходимо хорошо промыть кипяченой и проточной водой либо добавить в нее уксус для лучшей обработки», — отметила медик.