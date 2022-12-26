26 декабря 2022, 16:35
Диетолог Соломатина рассказала, как правильно выбирать красную рыбу к новогоднему столу
Диетолог Соломатина: необходимо покупать красную рыбу от известных брендов
Врач-диетолог Елена Соломатина с разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, как правильно выбирать красную рыбу на новогодний стол.
По словам специалиста, лучше всего брать продукцию известной марки, а также читать состав. Чем меньше в рыбе содержится консервантов, тем она натуральнее.
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Красная рыба содержит витамины A и D, омегу-3, фосфор и белок, а также снижает риск развития атеросклероза и уменьшает количество плохого холестерина в крови. Однако некоторые продавцы подкрашивают рыбу для более свежего вида, из-за этого она теряет полезные свойства, сказала медик.
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«Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли», — добавила Соломатина.
Диетолог посоветовала быть аккуратными с красной рыбой людям, страдающим гипертонической болезнью, а также тем, у кого есть нарушения в работе лимфатической системы.
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