Диетолог Соломатина рассказала, как питание связано с аутоиммунными заболеваниями

Аутоиммунные заболевания, такие как атеросклероз, диабет и различные аллергии, могут стать следствием неправильного питания. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что неправильное питание приводит к дисбалансу кишечной микрофлоры, а он, в свою очередь, и формирует иммунитет.

«Развитие диабета, кстати, тоже связывают с недостатком многих компонентов, таких как витамин D. А недостаток работы щитовидки будет бить по сердцу. И, конечно, в первую очередь любые дисбалансы микрофлоры кишечника бьют по работе иммунной системы, ведь именно там формируется наш иммунитет», — сказала она.

Нарушение рациона, который богат трансжирами, разрушает клеточные мембраны. Они становятся жесткими, как у стариков, не пропускающими полезные вещества. Для того, чтобы микрофлора кишечника работала правильно, необходимо есть большое количество клетчатки, которую организм получает из овощей, фруктов. Также важно добавлять в рацион кисломолочные продукты, пояснила диетолог.