Диетолог Соломатина рассказала, как перестать употреблять фастфуд

Многим людям тяжело отказаться от фастфуда, несмотря на то, что данная пища является очень вредной. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как побороть эту пищевую привычку и перестроить свой рацион на правильное питание. Об этом сообщили Nation News.

Медик пояснила, что в первую очередь важно осознать свою зависимость от фастфуда. Она пояснила, что такая продукция воздействует сразу на несколько каналов человеческого организма. Вредная еда возбуждает зрение благодаря яркой упаковке. Также фастфуд оказывает влияние на обоняние и вкус. Такие факторы повышают выработку гормонов удовольствия. Чтобы избавиться от зависимости, необходимо научиться получать удовольствие от других вещей.

К примеру, бургеры можно заменить на более полезный домашний вариант этого блюда. Вместо булки съесть цельнозерновой хлеб, а котлету заменить на куриную грудку, рыбу или индейку. В блюдо стоит добавить больше овощей. Соус также лучше сделать самостоятельно — можно взять томатную пасту, чеснок, корицу или горчицу.

«Что касается сладких газированных напитков, их можно заменить морсами, натуральными лимонадами, которые также можно легко приготовить в домашних условиях. Однако не стоит употреблять даже полезные напитки холодными. Ведь их низкая температура не позволяет организму нормально переварить съеденную пищу», — рассказала специалист.