Диетолог Соломатина рассказала, как нужно мыть куриные яйца

Диетолог Елена Соломатина рекомендовала не мыть куриные яйца сразу после покупки. Об этом сообщило издание «Профиль».

По данным ИА Nation News, их скорлупа покрыта защитной пленкой, которая защищает от размножения опасных бактерий. Если помыть яйца сразу, эта пленка исчезнет и возрастет риск заражения сальмонеллезом.

Лучше всего это делать сразу перед приготовлением. Кроме того, яйца следует тщательно подвергнуть термической обработке, чтобы повысить безопасность.