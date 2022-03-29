Диетолог Соломатина рассказала, как бороться с весенним гиповитаминозом

Весной многие сталкиваются с нехваткой витаминов, которая может проявляться повышенной усталостью, слабостью, снижением иммунитета. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Lenta.ru, как восполнить дефициты витаминов.

«Многие говорят об авитаминозе, не понимая, что сегодня, к счастью, у нас его практически нет. Бывают только редкие случаи, связанные с наличием у людей некоторых заболеваний, связанный с невозможностью усвоения определенных веществ. Дело в том, что с появлением более широкой продуктовой палитры, острого гиповитаминоза практически нет, хотя с определенными симптомами люди все же сталкиваются», — отметила врач.

Россияне чаще всего сталкиваются с нехваткой витамина С, поскольку он не накапливается в организме и им нельзя нельзя «запастись впрок», как, например, витамином D. Витамин С содержится во многих овощах и фруктах. Это, например, кислые сорта яблок, капуста, морковь.

«Еще, кстати, картофель: большая часть необходимых компонентов там разрушается при термообработке, но что-то сохраняется. Именно поэтому, из-за недостатка витаминов в повседневном рационе в холодное время года люди выращивали на подоконниках зеленый лук, другую зелень, с нетерпением ждали первую редиску, съедали крыжовник — организм требовал», — рассказала Соломатина.

Кроме того, витамин С можно получить из ягод — например, черной смородины. Что касается витамина D, его больше всего в печени трески, а также жирной рыбе: селедке, скумбрии.