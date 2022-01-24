Диетолог Соломатина рассказала, как без вреда организму отказаться от сахара

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что при решении отказаться от сахара необходимо компенсировать недостаток углеводов в организме. Иначе отказ от сахара может не принести пользы и даже навредить организму, передала «Вечерняя Москва».

В рацион необходимо включить углеводные продукты: рис, овощи, фрукты. Недостаточно просто отказаться от сахара, нужно поддерживать здоровое питание. В рационе должны быть продукты с полезными углеводами, которые будут перерабатываться в глюкозу и «кормить» мозг и мышцы: гречка, бурый неочищенный рис, перловка, полба, киноа, картофель, свекла, морковь, фрукты и ягоды.

«Сахароза и углеводы есть в крахмалистых овощах (картошке, морковке, свекле) и сладких фруктах (апельсинах, яблоках, грушах, бананах). Если гипотетически этого ничего нет и люди „сидят“ на одних жирах, организм будет перерабатывать из того же белка в глюкозу. Это сложно, будут образовываться кетоновые тела, отравлять организм, почему и не рекомендуется переходить только на жиры. Это все до поры до времени, потом начнутся сбои и болезни. Не потому, что организм умрет от истощения, просто от сопутствующих заболеваний, связанных с этим», — рассказала диетолог.