Диетолог Соломатина рассказала, что вызывает тягу к соленой и жирной пище

Тяга к соленой и жирной пище является следствием эволюционного развития. Подобные желания возникали у голодных первобытных людей. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщил NEWS.ru.

«У нас так устроен механизм в организме — возникает потребность в сахаре, в жирной пище и в соли, потому что организм запрограммирован на то, что бывают перебои с ней. Раньше же у первобытных людей, как и у животных, пища была не всегда, и поэтому, если есть калорийную пищу, стимулируется центр вознаграждения, поощряющий потребление, и то же самое с солью — она была не всегда», — пояснила специалист.

Она пояснила, что вредная пища вызывает у человека удовольствие именно по этой причине. При этом в современном мире удовлетворить подобную потребность очень просто, из-за чего организм начинает превыкать к вредной еде. Медик пояснила, что чрезмерное употребление жирного и соленого может быть чревато повышенным давлением и проблемами с почками.