Здоровье 17 апреля 2023, 11:10 Диетолог Соломатина рассказала, что в день можно выпивать не более четырех чашек кофе

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Многие люди не представляют свое утро без чашечки бодрящего кофе. О том, сколько кружек напитка в день можно выпить без вреда для здоровья, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, без опасных последствий для здоровья в день можно выпивать не более четырех чашек бодрящего напитка.

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Совсем отказаться от употребления кофе стоит людям с повышенным давлением, нарушениями в работе ЖКТ и проблемами с нервной системой. В таких случаях этот напиток можно заменить цикорием, добавила диетолог.