Диетолог Соломатина рассказала, что употреблять вместо сладкого во время диеты

Во время диеты можно употреблять сладкое, однако делать это нужно правильно. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Эксперт пояснила, что во время диеты не стоит есть торты, пирожные, шоколад и другие продукты, которые являются источником большого количества сахара. Гораздо лучше заменить их на альтернативные десерты. Например, можно выбрать печеные яблоки, фруктовые желе на агар-агаре или пектине. Благодаря таким блюдам из организма выходят токсины, которые образуются в организме при наборе лишнего веса.

Кроме того, в пищу можно употребить и мармелад. Однако, по словам специалиста, не стоит приобретать его в магазине. Покупной мармелад имеет в себе обилие сахара. Гораздо лучше приготовить эту сладость самостоятельно из фруктового пюре.

Соломатина подчеркнула, что во время диеты можно полакомиться сорбетом или пастилой без сахара. Однако при поедании сладостей очень важно соблюдать меру, передало utro.ru.