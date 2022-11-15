Здоровье 15 ноября 2022, 22:17 Супы-пюре оказались самыми полезными Диетолог Соломатина рассказала, что супы-пюре самые полезные

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Диетолог Елена Соломатина назвала самые полезные супы. К таковым относятся супы-пюре, передала «Вечерняя Москва».

«Какие-то из них более полезные, какие-то — менее, но все они хорошие», — уточнила врач.

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По данным телеканала «Царьград», также хороши супы на бульоне из птицы, рыбы, курицы, кролика или нежирной телятины. Идеально, если мясо для приготовления берется домашнее, добавила врач. Если же используется магазинный продукт, то первый бульон лучше всего слить и готовить на втором, заключила она.

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