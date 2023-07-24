Здоровье 24 июля 2023, 11:14 Диетолог Соломатина рассказала, что стресс и дисбактериоз мешают похудеть

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Многие люди прикладывают огромные усилия, чтобы похудеть, но вес все равно не уходит. Это может быть связано с рядом заболеваний или постоянным стрессом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, оной из причин могут быть проблемы с щитовидной железой, вызывающие гипотиреоз. Еще одна причина — дисбактериоз. Наконец, тяжело похудеть тем, кто находится в постоянном стрессе. Организм тогда начинает накапливать жир, чтобы пережить тяжелые времена.

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