Здоровье 10 июля 2023, 11:29 Диетолог Соломатина рассказала, что сельдерей и калина понижают давление

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Существует ряд продуктов, который влияет на снижение артериального давления. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, среди таких продуктов — черноплодная рябина. Она способствует снижению не только давления, но и уровня холестерина. Также стоит есть калину, богатую также витамином К. Наконец, не нужно забывать про овощи. Употребление сельдерея, помидоров и свеклы помогает расширить сосуды. А еще эти продукты — хорошее мочегонное средство.

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Кроме того, врач посоветовала пить какао.

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