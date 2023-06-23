Здоровье 23 июня 2023, 16:07 Диетолог Соломатина рассказала, что помидоры и зелень помогают легче пережить жару

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В жаркую погоду лучше отказаться от жирной и острой пищи и больше налегать на помидоры и зелень. Об этом News.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что эти зелень содержит каротиноиды, защищающие кожу и зрение от ультрафиолета и повреждений. Также не стоит забывать про морковь.

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«В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каратин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану», — отметила врач.

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