Здоровье 24 августа 2023, 14:13 Диетолог Соломатина рассказала, что отличить полезную дыню от опасной можно по мякоти

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Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что полезная дыня без нитратов отличается от опасной по мякоти. У плохой дыни внутри будут присутствовать твердые жилки, передала «Вечерняя Москва».

Плод с химикатами, по словам медика, особенно опасен для детей, пожилых людей и беременных женщин. Нитраты впоследствии трансформируются в нитриты.

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«Последние в свою очередь блокируют гемоглобин. Ткани перестают дышать, и нарушается обмен веществ, — сообщила врач.