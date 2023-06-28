28 июня 2023, 15:25
Диетолог Соломатина рассказала, что орех макадамия поможет укрепить сердце
Для укрепления сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно добавить в рациона орех макадамия. Об этом «Москве 24» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что продукт богат большим количеством ненасыщенных жирных кислот. А они оказывают положительное влияние на работу сердца, а также снимают воспаление за счет понижения уровня плохого холестерина.
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«В макадамии достаточно много калия. Он оказывает мочегонное действие и понижает давление, тем самым снижая нагрузку на сердце. В орехе достаточно много магния. Он способствует расширению сосудистой стенки», — отметила врач.
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