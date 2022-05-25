Диетолог Соломатина рассказала, что не все хлебцы одинаково полезны

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что при выборе диетических хлебцев нужно смотреть на состав, так как не все они помогают похудеть. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она пояснила, что некоторые производители добавляют отруби, чтобы создать видимость полезного продукта. При этом в составе также может присутствовать глюкозный сироп, что похудению вовсе не способствует.

Соломатина рассказала, что хлебцы должны быть сделаны из цельного зерна. И в любом случае важно смотреть на их калорийность.

«Калорийность все равно достаточно высокая, она остается такая же и никуда не девается. Просто калорийность выдается порционно, то есть человек долгое время чувствует себя работоспособным и не захочет быстро есть», — пояснила врач и заключила, что не стоит злоупотреблять таким продуктом.

Также Соломатина рассказала, что дрожжевой хлеб противопоказан тем, у кого есть аллергия на дрожжи или нарушения микрофлоры кишечника. Она отметила, что этот продукт способен вызывать метеоризм, а также причинить вред здоровью людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.