Здоровье 09 февраля 2023, 17:22 Диетолог Соломатина рассказала, что можно подарить на День всех влюбленных Диетолог Соломатина: можно сделать сорбеты на основе пюре, ягод, фруктов

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, какой подарок своими руками можно подарить любимому или любимой в День святого Валентина.

Как отметила специалист, отличным подарком станет сорбет, приготовленный на основе пюре, ягод, фруктов.

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«Пойти купить — это легко. Если мы приложим немножко своего труда и сделаем на основе той же массы из ягод, что-то туда добавим: желатин, агар-агар, пектин. Можно это слоями, можно орешки добавить, черный шоколад», — предложила диетолог.

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Также можно приготовить сладости из сухофруктов. Для этого необходимо взять чернослив и начинить его орехами и обмакнуть в растопленный шоколад. Такие сладости, по словам диетолога, будут гораздо вкуснее и полезнее покупных конфет.

Если нет времени на приготовление домашних сладостей, можно найти в магазине десерты на основе пастилы, завернутые в красивую упаковку, резюмировала Соломатина.