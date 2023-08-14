14 августа 2023, 11:44
Диетолог Соломатина рассказала, что людям старше 50 лет стоит включить в рацион рыбу и кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты, морская рыба, овсянка, крупы и хлеб со злаками — те продукты, которые улучшают обменные процессы и способствуют омоложению организма. Их стоит включить в рацион людям старше 50 лет, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
Медик объяснила, что плохое питание в зрелом возрасте способствует развитию таких заболеваний, как артериальная гипертония, ожирение, атеросклероз, сахарный диабет.
Реклама
По словам Соломатиной, в рационе у людей старше 50 лет обязательно должны присутствовать овощи и зелень. Особенно полезны для продления молодости петрушка, щавель и базилик.
Еда
Питание
Реклама
Реклама