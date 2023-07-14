Здоровье 14 июля 2023, 11:04 Диетолог Соломатина рассказала, что людям с болезнями почек не рекомендуется пить много жидкости

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Если человек страдает болезнями почек и при этом пьет много воды, то у него может возникнуть риск тяжелых отечных состояний. Об этом изданию «Москва 24» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Частично выведенные из строя почки просто не справляются с выведением большого объема жидкости, добавила медик.

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Что касается гипертоников, то им также не рекомендуется пить много жидкости, особенно в период повышенного артериального давления. Врач отметила, что ни в коем случае нельзя пить воду залпом, а только маленькими глотками.