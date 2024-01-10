Здоровье 10 января 2024, 16:05 Диетолог Соломатина рассказала, что клюква уменьшает риск развития сердечно-сосудистых патологий

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Клюква в чистом виде способна снизить концентрацию общего холестерина в крови, а также уменьшить риск развития сердечно-сосудистых патологий. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

В составе этой ягоды содержатся витамины A, E, К, C, B1, B2, B3, B4, B5, B6 и B9. Она богата фосфором, кальцием, железом, магнием, калием, цинком, медью, натрием и другими микроэлементами.

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Как выяснили ученые, регулярное употребление клюквы снижает риск смерти на 31% и защищает организм от кардиометаболических заболеваний на 51%.