Здоровье 15 ноября 2022, 15:11 Диетолог Соломатина рассказала, что киви защищает от простуды Unsplash

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Диетолог Елена Соломатина перечислила полезные свойства киви. В частности, в этом продукте много витамина С, который защищает организм от простудных заболеваний, сообщил сайт «Москва 24».

«Недостаток витамина C может привести к недостаточной выработке интерферонов, то есть наших защитников, которые противостоят вирусам», — пояснила эксперт.

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Кроме того, в киви содержатся антиоксиданты, которые полезны для зрения. Они также защищают организм от преждевременного старения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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Еще в этом плоде много клетчатки, которая очищает кишечник от лишнего холестерина, желчных кислот, радионуклидов и солей тяжелых металлов.

По словам Соломатиной, в киви также есть калий. Это вещество обладает мочегонным эффектом, за счет чего снижается давление.

«Калий укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки натрия, поэтому очень полезен гипертоникам», — пояснила диетолог.

Она добавила, что плод содержит магний. Он тоже снижает давление, а еще расслабляет сосуды и успокаивает нервную систему.