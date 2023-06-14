Здоровье 14 июня 2023, 19:53 Диетолог Соломатина рассказала, что из-за покупной шаурмы можно заразиться сальмонеллезом

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Шаурму, которую продают в небольших точках, часто готовят в антисанитарных условиях, и это грозит серьезным вредом для здоровья. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что приготовленное с нарушениями блюдо может вызвать рвоту, тошноту, боли в животе. При этих симптомах нужно немедленно обратиться к врачу.

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«Это может быть сальмонеллез, листериоз, разные виды кишечной палочки и гельминты», — отметила Елена Соломатина.

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