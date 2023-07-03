Здоровье 03 июля 2023, 17:23 Диетолог Соломатина рассказала, что халва улучшает работу кишечника у пожилых людей

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Пожилым людям стоит добавлять в свой рацион халву, потому что она благотворно сказывается на работе кишечника. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, можно есть любую халву: подсолнечную, арахисовую, кунжутную, льняную или миндальную. Все виды полезны благодаря высокому содержанию в продукте клетчатки.

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«Подсолнечная халва особенно богата витамином E. Это антиоксидант, витамин молодости, который тормозит старение, препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула врач.

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