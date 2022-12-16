16 декабря 2022, 02:53
Диетолог Соломатина рассказала, что горячие напитки могут привести к смерти
Диетолог Соломатина заявила, что горячие напитки могут вызвать онкологию
Горячие напитки могут спровоцировать развитие онкологии. Такой реформацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист пояснила, что горячее способно нанести травму стенкам пищевода и привести к воспалению в дальнейшем. Из-за этого нарушается программа апоптоза.
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«Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше», — рассказала Соломатина.
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В дальнейшем эти клетки превращаются в раковую опухоль. По этой причине врач посоветовала употреблять напитки температурой не выше 40 градусов.
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