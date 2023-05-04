Здоровье 04 мая 2023, 19:07 Диетолог Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление кофе может уменьшать размер груди у некоторых женщин

Читать 360tv в

Дамы, которые пьют больше трех чашек кофе в день, рискуют уменьшить свою грудь. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она сослалось на исследование, которое провели в Лундском университете в Швеции, передают «Народные новости». Ученые выяснили, что носительницы определенного гена действительно могут быть чувствительны к кофе и терять в объеме бюста.

Реклама

«Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь идет только о носительницах определенного варианта гена С, а не о всех женщинах вообще», — сказала Елена Соломатина.

Авторы: