Здоровье 29 января 2024, 10:58 Диетолог Соломатина рассказала, что частое употребление жареного картофеля может ухудшить кровоснабжение мозга

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала о вреде жареного картофеля для мозга. По словам специалиста, частое употребление этого продукта может нарушить кровоснабжение.

Дело в том, что картофель в жареном виде обладает высоким гликемическим индексом. После его употребления резко возрастает уровень глюкозы в крови.

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«Это ведет к частым воспалениям, на которые организм реагирует. Например, повреждения эндотелия сосудов „залепляются“ холестерином. Что, в свою очередь, ведет к нарушению кровообращения», — сказала диетолог.

Из-за того, что мозг не получает питательных веществ, нейроны погибают, добавила Соломатина.