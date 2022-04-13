Диетолог Соломатина рассказала, что бурый рис полезен для хорошего сна

Диетолог Елена Соломатина заявила, что бурый рис полезен для сна и поддержания хорошего настроения, передала «Вечерняя Москва».

По данным РИА ФАН, в буром рисе много клетчатки и триптофана. Соломатина уточнила, что трипофан способствует выработке мелатонина и серотонина, которые отвечают за сон и эмоциональное состояние.

«Именно этот продукт помогает улучшить сон и настроение, особенно в этот неустойчивый апрельский период», — рассказала Соломатина.

Она добавила, что рис можно есть и с нежирным мясом, и с рыбой.

Ранее невролог Дарья Демихова рассказала, как справиться с весенней аллергией. Она пояснила, что аллергикам не стоит гулять в жаркую и ветреную погоду. Также стоит побольше дышать свежим воздухом после дождя. Кроме того, воздух в помещениях следует увлажнять, чтобы частицы пыли с аллергенами оседали на пол.

«Растения максимально выделяют пыльцу ранним утром, поэтому после вечернего проветривания окна на ночь лучше закрыть, заклеить щели на окнах скотчем», — подчеркнула Демихова.