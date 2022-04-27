Диетолог Соломатина рассказала, что антидепрессанты могут помочь при похудении

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что в некоторых случаях антидепрессанты выписывают для похудения. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она пояснила, что лишний вес может быть связан с нарушениями выработки в организме серотонина, и дофамина. В таких случаях антидепрессанты назначают, чтобы серотонин подольше не разрушался в организме.

«В этом случае человеку не нужно стимулировать центры вознаграждения такими высокоэнергетическими продуктами, как сахар», — объяснила Соломатина.