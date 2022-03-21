Диетолог Соломатина рассказала, чем питаться во время стресса

Чтобы помочь организму справляться со стрессом и тревогой, в рацион нужно включать продукты, стимулирующие выработку триптофана — аминокислоты, из которой образуется серотонин, так называемый гормон счастья, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Для выработки этой аминокислоты необходима глюкоза. Если ее в организме не хватает, процесс образования триптофана прерывается. Мы это ощущаем сразу, так как происходит резкая смена настроения, повышается тревожность, возникает стресс. Полезным источником глюкозы могут выступать ломтик темного шоколада, виноград, любая сладкая либо кисло-сладкая ягода — малина, клубника, смородина», — рассказала врач.

Кроме того, подавить стресс способны биологически активные химические вещества — нейромедиаторы. Они содержатся в буром рисе, индейке, помидорах и бананах. Кроме того, расслабляющий, успокаивающий эффект оказывают продукты с большим содержанием витаминов группы В: например, крупы, печень, мясо птицы.