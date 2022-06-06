Диетолог Соломатина рассказала, чем лучше всего утолять жажду

Лучшим средством для утоления жажды в летний сезон является обычная столовая вода. Об этом сайту NEWS.ru рассказала эксперт по питанию, врач-диетолог Елена Соломатина.

При этом специалист добавила, что газированные напитки с большим содержанием сахара еще больше провоцируют жажду.

«Лучше всего утолять жажду обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов. Наоборот, от сахара человек захочет пить больше. В то же время он и не напьется, потом может нанести вред здоровью. Сладкие газированные напитки не лучший выбор для жары», — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что газация раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта, и всасывание сахара происходит значительно быстрее. Также Соломатина напомнила о вреде напитков с красителями и ароматизаторами. По ее словам, они могут быть опасны из-за наличия химических веществ, которые вызывают аллергические реакции, проблемы с печенью и почками.