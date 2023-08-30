Здоровье 30 августа 2023, 15:22 Диетолог Соломатина предупредила, что из-за чрезмерного потребления кофе может уменьшиться грудь

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Если пить очень много кофе, это может повлиять на размер груди, уменьшив его. Об этом сайту «Вести Подмосковья» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Она сослалась на исследование, которое провели ученые Лундского университета. Они выяснили, что некоторые представительницы слабого пола имеют определенный ген, который влияет на размер груди. Его обладательницы рискуют уменьшением бюста, если пьют кофе по три чашки и более в день, добавили «Дни.ру».

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