Здоровье 19 июля 2023, 17:12 Диетолог Соломатина предостерегла водителей от конфет с алкоголем

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Если человек собирается садиться за руль, ему стоит воздержаться от употребления конфет с начинкой из алкоголя. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что от такого лакомства водитель, конечно, не опьянеет. Однако его реакция может замедлиться даже из-за такой небольшой дозы алкоголя. Поэтому при возникновении какой-то экстремальной ситуации сидящий за рулем может не сориентироваться и не успеть принять правильное решение, которое спасет жизни.

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Кроме того, добавила Елена Соломатина, алкогольные конфеты могут показать промилле, если на дороге остановит сотрудник ДПС.

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