Здоровье 13 июня 2023, 13:15 Диетолог Соломатина предостерегла людей с лишним весом от употребления хлеба с маслом

Читать 360tv в

Белый хлеб, намазанный сливочным маслом, — это настоящая калорийная бомба, в которой много сахара и почти нет полезных и необходимых организму веществ, поэтому людям с лишним весом лучше отказаться от такого бутерброда. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, также противопоказан хлеб с маслом тем, кто уже болеет атеросклерозом или предрасположен к нему. Но даже тем, кто не жалуется на лишний вес и здоровье в целом, состав бутерброда лучше скорректировать.

Реклама

«Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладем, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдет», — подчеркнула врач.

Авторы: