13 июня 2023, 13:15
Диетолог Соломатина предостерегла людей с лишним весом от употребления хлеба с маслом
Белый хлеб, намазанный сливочным маслом, — это настоящая калорийная бомба, в которой много сахара и почти нет полезных и необходимых организму веществ, поэтому людям с лишним весом лучше отказаться от такого бутерброда. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, также противопоказан хлеб с маслом тем, кто уже болеет атеросклерозом или предрасположен к нему. Но даже тем, кто не жалуется на лишний вес и здоровье в целом, состав бутерброда лучше скорректировать.
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«Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладем, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдет», — подчеркнула врач.
Питание
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