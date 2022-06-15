Диетолог Соломатина предложила альтернативу мороженому

Врач-диетолог, специалист по питанию Елена Соломатина предложила россиянам в летнее время обратить внимание на сорбет и замороженные фрукты и ягоды. По ее словам, эта еда станет отличной альтернативой привычному эскимо и пломбиру, передала «Вечерняя Москва».

«Домашнее мороженое собственного производства и сорбеты — отличная замена покупному эскимо и пломбиру. Замороженные фрукты тоже очень хороший вариант. Я рекомендую взять банан, очистить и разрезать пополам, воткнуть палочку, погрузить в растопленный шоколад, обвалять в мелких дробленых орешках и поместить в морозилку», — сказала специалист.

Вместо банана также можно взять и любой другой фрукт. Не менее вкусными и полезными станут кусочки ананаса и абрикоса, написало ИА Nation News.

Кроме того, отличное мороженое получится из йогурта с добавлением фруктов или ягод. По словам Соломатиной, такой десерт будет намного полезнее эскимо, а также более безопасным для фигуры.