Здоровье 29 августа 2023, 20:21 Диетолог Соломатина посоветовала запекать кабачки для большей пользы

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Кабачки являются очень полезным продуктом, который благоприятно влияет на состояние волос, зрения и сердечно-сосудистой системы. Однако при неправильном готовке они могут потерять полезные свойства. Такой информацией поделилась диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что кабачки являются очень низкокалорийным продуктом. Они легко усваиваются организмом. Кроме того, овощи положительно влияют на костную систему и стабилизируют давление. Также они снижают ущерб от сахара, жиров и прочих не самых полезных веществ, уточнил «Петербургский дневник».

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«Кабачки обычно запекают, отваривают или используют в супах. Кабачки хорошо идут как гарнир к запеченному мясу. Их можно есть и сырыми, особенно молодые», — пояснила врач.