Диетолог Соломатина посоветовала выпивать четыре чашки кофе в день

Врач-диетолог, специалист по питанию Елена Соломатина объяснила, почему четыре чашки кофе в день положительно повлияют на работу организма. Об этом она сообщила изданию Pravda.Ru.

По словам специалиста, именно такое количество кофе сможет снизить риск появления онкологии, слабоумия и проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Для среднестатистического человека четыре чашки кофе принесут пользу. В нем содержатся антиоксиданты и полифенолы, которые защищают людей от преждевременного старения, повреждения сердечно-сосудистой системы, онкологии», — сообщила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что четыре чашки этого напитка тормозят многие когнитивные ухудшения, связанные с возрастом.

«Кофе препятствует повреждению сосудов и нейронов, миелиновой оболочки, которая покрывает нервный пучок. То есть напиток помогает сохранить память. Четыре чашки в день тормозят многие когнитивные ухудшения, особенно связанные с возрастом. В кофе есть сиртуины, так называемые гены молодости», — резюмировала медик.