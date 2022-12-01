Здоровье 01 декабря 2022, 16:03 Диетолог Соломатина посоветовала употреблять хлеб для сильного иммунитета Диетолог Соломатина пояснила, что хлеб благоприятно сказывается на иммунитете

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Хлеб помогает в борьбе с различными болезнями. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщил «Царьград».

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Медик пояснила, что, чем крепче иммунитет, тем ниже вероятность заболеть. При этом специалист пояснила, что 80% иммунной системы располагается в кишечнике. Для его нормального функционирования Соломатина посоветовала употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки. Найти это вещество можно в цельных крупах, цельнозерновом хлебе, овощах и фруктах.