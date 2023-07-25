Здоровье 25 июля 2023, 19:02 Диетолог Соломатина посоветовала смело есть потемневшие яблоки

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Потемневшие яблоки не опасны для здоровья. Их можно употреблять в пищу. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что в составе яблок присутствуют полифенолы: антоциан, катехины и кверцетин. При соприкосновении с воздухом эти ферменты начинают активироваться. Из-за этого происходит потемнение яблока.

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Чтобы яблоко не темнело, его можно полить лимонным соком или посыпать сахаром. Однако если после этого фрукт начал гнить, то есть его не стоит, написала «Общественная Служба Новостей».