Здоровье 12 сентября 2023, 12:30 Диетолог Соломатина посоветовала родителям не готовить на завтрак детям растворимые каши, сладкий чай или какао

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Быстрые завтраки, состоящие из растворимых каш, сладкого какао и бутербродов, не смогут дать детям нужного количества энергии на длительное время. Об этом изданию NEWS.ru сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Особенно опасны быстрорастворимые каши, поскольку в них производители добавляют большое количество красителей, сахара и ароматизаторов. После такой пищи ребенок начинает быстро терять энергию и утомляться.

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«От сладкого и булочек подскакивает уровень глюкозы в крови, а потом происходит обратная реакция. Резервы организма исчерпались, выработалось много инсулина», — добавила медик.