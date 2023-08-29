Здоровье 29 августа 2023, 16:17 Диетолог Соломатина посоветовала пожилым людям есть тыкву для сохранения зрения

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С возрастом многие люди сталкиваются с тем, что зрение начинает слабеть, но с помощью правильно подобранного рациона можно приостановить этот процесс. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она порекомендовала пожилым людям ввести в свой рацион тыкву. Она богата большим количеством антиоксидантов. А они способствуют нормальной циркуляции крови и в достаточном количестве снабжают ею глаза. Кроме того, нередко зрение страдает и при сахарном диабете, развитию которого также препятствуют содержащиеся в тыкве микроэлементы.

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«Клетчатка и цинк из состава тыквы будут препятствовать повышению уровня глюкозы в крови», — подчеркнула диетолог.

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