Здоровье 15 мая 2023, 12:44 Диетолог Соломатина посоветовала отдать предпочтение консервам из печени трески и морской рыбы

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Рыба в консервированном виде богата ненасыщенными жирными кислотами, которые благоприятно влияют на работу организму. Самыми полезными являются консервы из печени трески и морской рыбы, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Народными новостями».

По словам специалиста, в таких продуктах содержится большое количество полезного для здоровья Омега-3. При выборе продукта лучше всего отдавать предпочтение консервам, которые изготовили именно в месте вылова, добавила диетолог.

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Соломатина также посоветовала не увлекаться рыбой в консервированном виде из-за большого содержания соли в продукте.