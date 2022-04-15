Диетолог Соломатина посоветовала не увлекаться творогом

Несмотря на то, что творог является полезным продуктом, его нужно есть в меру. Об этом изданию «Профиль» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, человек может получить проблемы со стулом в случае чрезмерного употребления этого продукта.

«Если есть творог в большом количестве, могут возникнуть проблемы со стулом», — проигрывало ИА Nation News слова Соломатиной.

Диетолог напомнила, что суточная норма для женщин составляет 200 граммов, а для мужчин — 250 граммов.

Тем, кто имеет проблемы с почками, специалист порекомендовала скоратить потрбеление творога. При некоторых заболеваниях этого органа есть риск серьезных последствий.

Также стоит помнить, что срок годности творога является непродолжительным. Если он хранился в неположенном месте, то легко может стать средой для размножения микробов. Если творог сделан из сухого молока, то он будет более пресным и сухим. Также важно, чтобы он не содержал добавленных сахаров.